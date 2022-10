Il caso del Pireo è una buona lezione su come fare affari con i cinesi

No pasaran. Adolfo Urso è stato categorico: “Non consegneremo mai ai cinesi il porto di Trieste”, ha dichiarato il ministro per le imprese e il made in Italy. Tranquilli, non succederà, ha spiegato ieri alla radio Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità portuale di Trieste e capo dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. Intanto, bisogna ricordare che Cosco, il gruppo cinese di spedizioni e logistica, non entra nella compagnia tedesca Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ma prende il 24,9% di uno dei quattro terminal del porto amburghese. A sua volta la HHLA non è azionista del porto triestino, ma ha acquistato il 51% di uno dei terminal e ha già subito il golden power, nonostante sia un’impresa europea. Dunque, molto rumore per nulla?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE