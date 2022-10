Il gran guaio dei soldi cinesi. Il caso Scholz costringe l'Ue a domande complicate

In questa storia c’è tutto. C’è il futuro dell’Europa. C’è il futuro della Germania. C’è il futuro della globalizzazione. C’è l’equilibrio futuro tra democrazie liberali e regimi autoritari. C’è il futuro delle relazioni con la Francia e con l’Italia. E c’è il futuro dei rapporti incrociati tra il modello tedesco, il modello europeo, il modello cinese. La storia è quella che forse conoscete ed è una storia che nelle ultime settimane ha diviso in modo traumatico la politica tedesca. Vale la pena sintetizzarla per capire di cosa stiamo parlando. Due giorni fa, il governo tedesco, guidato dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, ha autorizzato la vendita di uno spicchio del porto di Amburgo, uno dei porti più importanti d’Europa. Il governo tedesco ha concordato un “compromesso” che consentirà nei prossimi giorni alla compagnia statale cinese di spedizioni Cosco di acquisire una partecipazione del 24,9 per cento del porto di Amburgo dalla società tedesca Hhla (Hamburger Hafen und Logistik AG).

