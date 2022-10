Perché è urgente costruire un museo del fascismo

Parigi. “E’ urgente costruire un museo del fascismo perché noi italiani non abbiamo mai rielaborato la questione. Il museo del fascismo servirebbe per capire cos’è veramente successo in quel ventennio. E’ stata una dittatura sanguinaria che ha portato il paese alla rovina, ma è proprio quando si conosce il male, il pericolo, che ci si difende e si è vaccinati contro di esso”. Diego Marani, attuale direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi, approva la proposta lanciata giovedì da Giuliano Ferrara su questo giornale: quella di creare un luogo museale che mostri come si è arrivati al fascismo, “l’intrico delle compromissioni e delle resistenze, delle viltà e del coraggio, delle cose realizzate e di quelle rinviate al XXI secolo (…) per capire, registrare, per documentare con i potenti mezzi dell’epoca digitale e l’ostensione critica di ciò che ci ha unito e ci unisce (purtroppo), ci ha diviso e ci divide (per fortuna)”.

