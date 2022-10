È il momento di un Museo del fascismo

Creare un luogo per studiare e capire cosa ci divide e ci unisce. Sarebbe un modo finalmente serio di agire nel segno della memoria per archiviare, catalogare tutto l’archiviabile

Forse non è il momento. Forse è il momento giusto. Si moltiplicano libri di grande successo su Mussolini e sul fascismo, nel Palazzo del potere esecutivo entra la fiamma, che arde sulla tomba del Duce ma come un segno ineffettuale di nostalgia canaglia, è in progetto una serie tv sul Puzzone, con Luca Marinelli, compagno di scuola di Claudio Cerasa, non so se mi spiego, nella parte del Truce o Buce (Gadda).