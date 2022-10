Come e quanto è cambiata l'eredità politica di Merkel in tempo di guerra. Un girotondo

Sembra passato un secolo, ma è solo un anno che il socialdemocratico Olaf Sholz ha vinto le elezioni in Germania e che si è conclusa la lunga (sedici anni) stagione di Angela Merkel. L’ex cancelliera era sinonimo di autorevolezza e misura, di compromesso e stabilità. Aveva tenuto la barra del timone attraverso svariate crisi, da quella dell’Eurozona a quella del Covid, dal pasticcio Volkswagen all’arrivo dei migranti. Amata e detestata, la Merkel si era costruita un’immagine più larga della sola leadership tedesca, complici anche gli stravolgimenti in altri paesi, come l’America di Donald Trump. Questo non vuol dire che chiunque avesse un’idea buona della Merkel, tutt’altro, ma le era riconosciuto il fatto di essere stata una guida riconoscibile e spesso efficace del mondo occidentale. L’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha modificato di molto la percezione dell’eredità di Angela Merkel. C’è chi dice che buona parte di ciò che sta succedendo in queste ore è colpa sua, perché negli anni in cui ha guidato l’Europa non ha saputo apparecchiare un equilibrio stabile nei confronti della Russia e della Cina: Merkel si è fidata del presidente russo e gli ha affidato le chiavi dei contatori di tutta Europa, dandogli un potere contrattuale enorme e mai visto prima. Oppure c’è chi dice che no, Merkel in tutto questo non c’entra niente e che, anzi, è lei quella da ringraziare se questo pandemonio non è scoppiato anni fa. Per chiarirci le idee abbiamo chiesto a studiosi di politica tedesca ed europea e a biografi di Angela Merkel cosa è rimasto dei suoi sedici anni e come appare oggi, che la pace su cui ha scommesso l’ex cancelliere è finita, la sua eredità.

