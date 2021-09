Angela Merkel se ne va e ci lascia soli e un po' impauriti

Se ne va domenica, che poi ci vorranno probabilmente giorni su giorni per negoziare un nuovo governo tedesco, una nuova Kanzlerschaft, e ci lascia soli e un tantino impauriti. Abbiamo scritto lettere d’amore a Angela Merkel, quando nessuno pensava di poterla mai rimpiangere, e ora ci tocca un biglietto d’addio. Alla ricerca dei suoi tratti pertinenti, lo Spiegel si è imbattuto con eleganza nei suoi hängenden Mundwinkeln, gli angoli della bocca perennemente tirati all’ingiù, la maschera della consapevolezza che, dicono ad Amburgo, non condivideva con uno Schröder, un Sarkozy, un Berlusconi, capi ai quali è politicamente sopravvissuta a lungo; bisogna aggiungere che la Thatcher, quella vera, non quella della fortunata serie, aveva una bocca bellissima priva del tutto di una vena triste e consapevole, infatti era una rivoluzionaria.

