I repubblicani hanno un problema con il miliardario Peter Thiel e i suoi due candidati

Il libertario-conservatore ha investito su JD Vance in Ohio per costruire il post trumpismo. Ma non tutto va come sperato: il moderato Kelly cerca di contendersi il seggio di Black Masters, altro pupillo dell'imprenditore, in Arizona

L’Ohio per molto tempo è stato considerato uno swing state ma in anni recenti si è spostato sempre di più verso destra. Solo tre presidenti hanno vinto le elezioni senza ottenere lo stato: FDR, JFK e Joe Biden. Era quindi dal 1960 che l’Ohio non andava al vincitore, così dal 2020 viene bollato come stato repubblicano, perdendo la condizione di “stato altalenante”. Ma le cose potrebbero cambiare con le elezioni di metà mandato, dove la lotta tra i due candidati senatori non è per nulla scontata.