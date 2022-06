Per i repubblicani texani l'elezione di Biden non è legittima

Nel fine settimana a Houston, in Texas, si è tenuta la convention statale del Partito repubblicano dove i delegati hanno votato per la nuova piattaforma politica, in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. Tra le varie mozioni ne è stata approvata una che crea un precedente pericoloso per l’equilibrio della repubblica americana: secondo il Partito repubblicano del Texas nel 2020 Trump è stato vittima di truffa elettorale, in diverse aree metropolitane in alcuni stati chiave ci sono stati dei brogli e Joe Biden non sarebbe stato legittimamente eletto dai cittadini americani. I Repubblicani texani sono potentissimi – hanno tutte le posizioni chiave nello stato, la maggioranza nel Parlamento statale ed entrambi i senatori a Washington – flirtano con il trumpismo e in questo caso sembrano addirittura mettere in dubbio la democrazia stessa.

