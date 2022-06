C'è un accordo bipartisan al Senato americano sul controllo delle armi. Un primo piccolo passo 

Venti senatori americani, dieci democratici e dieci repubblicani, hanno annunciato un pacchetto di misure per il controllo delle armi e investimenti nella sicurezza delle scuole. Tra le misure previste ci sono incentivi perché ogni singolo stato introduca dei sistemi per evitare che persone considerate pericolose abbiano accesso alle armi da fuoco, più controlli e più stringenti per i ragazzi dai 18 ai 21 anni e per chi è già stato accusato di violenza, oltre a molti fondi federali per rendere più sicure le scuole, in senso pratico e anche in senso emotivo (la salute mentale). “Le famiglie sono spaventate e noi abbiamo il compito di unirci e fare qualcosa per aiutare a restaurare il senso di sicurezza nelle nostre comunità”, dicono i senatori, che hanno lavorato insieme dopo l’attacco a Buffalo e quello a Uvalde, in Texas (ci sono state altre sparatorie nel frattempo).

