Tutti i volti pietrificati dell'impotenza americana dopo la strage di Uvalde

Pare proprio che la strage di Uvalde certifichi che l’America si stia finalmente rivelando come il regno del male e che decenni di teorie sulla terra delle libertà e sulla volontà di democratizzazione del mondo naufraghino, sommersi dalla follia omicida di un popolo talmente armato da dover far fuoco per forza, come se fosse il suo vero destino manifesto. Sfogliando i quotidiani ci s’imbatte in titoli sulla vergogna d’essere americani e sull’inarrestabile disvelarsi di una nazione di estremisti che troppo a lungo ha goduto d’impunità e immeritato rispetto. Sul treno in corsa dello sputtanamento americano monta una varia umanità, sospinta da motivazioni che contemplano l’anti imperialismo e la propaganda filocinese, vecchie pregiudiziali anticonsumiste e l’attivismo contro la guerra preventiva, pacifismi, antirazzismi e misticismi vari, contro la volontà diabolica del Grande Satana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE