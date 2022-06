Per la commissione del Congresso Usa, Trump è responsabile dell'assalto a Capitol Hill

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La commissione d’inchiesta del Congresso degli Usa attribuisce direttamente a Donald Trump la responsabilità dell’attacco alle sedi parlamentari, alla macchina elettorale e al funzionamento della democrazia americana. Ciò che è avvenuto il 6 gennaio 2021 è stato organizzato e voluto dal presidente in carica ancora per poche ore e già sconfitto alle elezioni. Un caso di scuola di colpo di stato, fortunatamente non riuscito. Ma il giorno dell’assalto a Capitol Hill è stato il punto massimo di un sovvertimento istituzionale già avviato da tempo e voluto da Trump. La democrazia rimane in pericolo, dicono i relatori, e non c’è da dubitarne dal momento che qualche forma di schieramento trumpiano, aldilà dello storico partito repubblicano, continua ad avere un notevole consenso.