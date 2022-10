Perché Parigi si oppone al gasdotto spagnolo

Martedì scorso, durante una chiacchierata con Politico Europe, il segretario di stato portoghese per gli Affari europei, Tiago Antunes, si è detto fiducioso sullo sblocco di uno dei dossier più spinosi del momento: il progetto del MidCat (contrazione di Midi e Catalogna), il gasdotto tra Spagna e Francia che permetterebbe di trasportare in tutta l’Europa il gas proveniente dall’Africa del nord: “La Francia è pronta a esaminare il progetto con un nuovo sguardo”, ha detto a Politico Europe Antunes, al termine di un incontro con l’omologa francese Laurence Boone. Ma l’ottimismo portoghese, sostenuto da Madrid, Lisbona e Berlino come risposta alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina, non trova in realtà una grande sponda a Parigi. Un alto funzionario del ministero della Transizione ecologica francese citato da Reuters ha raffreddato l’entusiasmo: “La posizione del governo francese sul progetto del gasdotto MidCat tra Francia e Spagna non è cambiato”.

