I leader occidentali chiedono al mondo di schierarsi contro le autocrazie

Le forze democratiche non sono più come nel 2014 né come il 24 febbraio grazie alla tenacia ucraina

Milano. L’Assemblea generale dell’Onu alla sua settantasettesima edizione è diventata un rally delle forze democratiche contro quelle autocratiche, anzi, è diventata il luogo in cui rispondere a una richiesta precisa: bisogna schierarsi, o con la democrazia o con i regimi, o con la cooperazione responsabile o con l’isolamento, la neutralità assomiglia troppo alla complicità. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron (“siete favorevoli o contrari alla legge del più forte, all’impunità?”), lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi (“l’invasione dell’Ucraina vìola i valori e le regole su cui da decenni poggia la sicurezza internazionale, la convivenza civile tra paesi”), lo ha detto ieri il presidente americano Joe Biden (“se delle nazioni possono perseguire le loro ambizioni imperiali senza conseguenze, mettiamo a rischio tutto ciò che questa istituzione rappresenta”), lo dice sempre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo dirà domani il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Gli alleati dell’Ucraina vogliono spiegare che la guerra scatenata “ingiustamente” da Vladimir Putin ha conseguenze per tutti e che il ribaltamento dell’ordine globale cui aspira Mosca con i suoi alleati (Putin dice di essere sotto “ricatto nucleare” dell’occidente) è un danno per tutti, non soltanto per l’Europa o l’America o, in modo più diretto e brutale, per l’Ucraina.