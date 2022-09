La Cina non ha alcuna intenzione di scaricare Putin e la sua guerra

Roma. La Cina non ha scaricato la Russia – e probabilmente non lo farà. La recita che il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping hanno messo in scena il 15 settembre scorso durante il loro primo incontro sin dall’inizio del conflitto, quando Putin, davanti alle telecamere, ha detto di capire “i dubbi e le preoccupazioni” cinesi riguardo alla guerra in Ucraina era, appunto, un elemento cosmetico. Un modo per mostrare al mondo che i due si parlano, si ascoltano, dialogano. Ma le notizie vanno cercate altrove. L’altro ieri Nikolai Patrushev, uno degli uomini più importanti del Cremlino, segretario del Consiglio di sicurezza russo e considerato molto vicino a Putin, è volato in Cina per una visita di due giorni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE