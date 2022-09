La France insoumise di Mélenchon rischia una “fronda” femminista

Parigi. Stanno cadendo uno dopo l’altro i luogotenenti di Jean-Luc Mélenchon, il guru della sinistra radicale francese, travolti da storiacce di molestie e violenze sessuali, schiaffi e atteggiamenti lubrichi, loro i membri della France insoumise (Lfi), il partito che aveva eletto la violenza contro le donne come il dossier prioritario del programma per la Francia assieme all’ecologia. Taha Bouhafs, il reporter star di Twitter figlio delle banlieue arrabbiate, costretto a ritirare la sua candidatura con Lfi alle ultime elezioni legislative per via di alcuni tweet grondanti di antisemitismo e quattro accuse pesanti per stupro e aggressioni sessuali; Éric Coquerel, fedelissimo di Mélenchon, una vita in politica alla sinistra e nemmeno l’ombra di uno scandalo, fino a quando un’attivista e figura di primo piano dei gilet gialli, Sophie Tissier, e altre donne, non l’hanno accusato di essere un “harceleur”, un “molestatore” di professione, e il 13 luglio la procura di Parigi ha aperto un fascicolo nei suoi confronti per “molestie e aggressioni sessuali”; Thomas Portes, deputato mélenchonista ed ex portavoce della leader ecologista Sandrine Rousseau, oggetto di una segnalazione per violenze sessuali e sessiste, che nel passato, quando era ancora membro del Partito comunista francese, era già stato denunciato da alcune giovani militanti; Adrien Quatennens, infine, il braccio destro di Mélenchon, l’ex coordinatore di Lfi, il volto cool del partito giacobino con i suoi capelli rossi, costretto a farsi da parte per violenze coniugali ai danni della moglie con la quale sta divorziando.

