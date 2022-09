La maggioranza dei francesi ora approva la strategia dell'atomo di Macron

Nucléaire, merci! Secondo un sondaggio in Francia il 65 per cento dei cittadini rifiuta lo scenario alla tedesca

La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina sta facendo sparire dai vetri delle macchine francesi l’iconico adesivo del movimento antinucleare raffigurante il sole che ride con lo slogan “Nucléaire, non merci!”. Sembra infatti che i francesi siano sempre più convinti che l’unica via d’uscita sia l’atomo, e la conferma è arrivata due giorni fa da un sondaggio Ifop pubblicato dal Journal du dimanche. Secondo i dati, due terzi dei francesi sono favorevoli al nucleare e il 65 per cento è d’accordo con la costruzione di nuovi reattori, in linea con quanto dichiarato a più riprese dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. “Oggi, quando viene posta ai francesi la questione della loro adesione al nucleare, la risposta è netta. E’ il rifiuto di uno scenario alla tedesca, dove la produzione di energia nucleare viene abbandonata”, ha spiegato Frédéric Dabi, direttore generale dell’Ifop.