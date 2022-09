Meghan ha trasformato Harry in un testimonial (in tight) del Grande Piagnisteo

E dunque alla fine Harry è dovuto andare al funerale di nonna in tight (paradossale, però: i due Windsor a non potersi mettere la divisa sono gli unici che la guerra l’hanno fatta davvero, Andrea alle Falklands e Harry in Afghanistan). Indossare l’uniforme per la veglia è stata l’eccezione che conferma la regola: avendo scelto di non fare più parte di The Firm, “la Ditta”, Harry ha dovuto dire addio anche ai relativi pennacchi. E tuttavia immaginiamo già la nuova ondata di recriminazioni in arrivo dalla parte maschile della coppia Sussex, che già si è detto “devastato” perché, in quell’occasione, gli avevano tolto dalle spalline il monogramma reale, riservato ai militari in servizio. Altre devastazioni sono arrivate dal mancato invito o dall’invito poi ritirato, non è stato chiarito né mai lo sarà, al ricevimento a Buckingham Palace, eccetera eccetera. Il cahier de doléances è ormai più lungo di quelli del Terzo Stato (nel Regno Unito, il Quarto, com’è noto, rimane nei secoli fedele ed è il vero sostegno della Corona, nonostante tutti gli Harry del mondo).

