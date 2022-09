Da Mattarella a Biden, l'omaggio dei leader mondiali ai funerali di Elisabetta II

x Foto di Jonathan Hordle, via LaPresse Foto di Francesco Ammendola, Ufficio Stampa Quirinale, via LaPresse Foto di Christian Hartmann, via LaPresse Foto di Wolfgang Kumm, via LaPresse Foto di David Parry, via LaPresse Foto di Jonathan Hordle, via LaPresse 1 di 6

Nel giorno dei funerali della regina Elisabetta II, 500 tra capi di stato e governo sono presenti alla cerimonia nell'abbazia di Westminster. In tutto le persone che assisteranno all'interno dell'abbazia sono circa duemila, ma da tutto il mondo i leader continuano a porgere le proprie condoglianze alla regina.

Tra chi è volato a Londra, ci sono anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e quello francese Emmanuel Macron. Di loro, alcuni hanno firmato proprio a Londra il libro che raccoglie le condoglianze per la morte della regnante, mentre altri, come Mattarella o Olaf Scholz - che non sarà presente - si erano già recati nelle ambasciate per mostrare il proprio cordoglio.

Alla cerimonia sono presenti anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan parteciperà oggi di persona, mentre assenti saranno sia Vladimir Putin sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A presenziare ai funerali è però arrivata la moglie di Zelensky, Olena Zelenska.