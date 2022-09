Kyiv si può permettere di aprire più fronti, Mosca no

Kharkiv, dalla nostra inviata. Su un pick up dell’esercito ucraino con la croce bianca disegnata sulle fiancate e sul tettuccio Mykhaylo, il capo dell’unità speciale Hartiya, parla di futuro: “Abbiamo una gran voglia di andare a riprenderci la Crimea, ma il nostro comandante è stato chiaro: almeno per quest’anno di andare in Crimea non se ne parla”. La croce è il simbolo delle forze ucraine, come la Z per le forze di aggressione russe. La parola ucraina “hartiya” è intraducibile in italiano, ma indica un concetto a metà tra “audacia” e “un gruppo di persone che la pensa allo stesso modo”.

