Berlino e il premio alla sudafricana Pillay che accusa Israele di apartheid

Franziska Giffey, la sindaca di Berlino, ha ritirato la disponibilità del Rotes Rathaus, il municipio rosso, a ospitare la cerimonia di consegna della medaglia Otto Hahn per la Pace a Navanethem Pillay, giurista nata in Sudafrica da famiglia indiana. Quello che stupisce è che Giffey abbia fatto marcia indietro solo dopo essere stata bacchettata dalla stampa tedesca che le ha segnalato come Pillay, già Alto commissario Onu per i diritti umani, non sia amica della pace a 360 gradi. La giurista è nota per aver accusato Israele di praticare l’apartheid; un’accusa tanto più grave perché pronunciata da chi in Sudafrica ha vissuto la segregazione razziale sulla propria pelle – Pillay è nata nel 1941 mentre l’apartheid è terminato solo 50 anni dopo. Pillay sa che in Israele non ci sono tre parlamenti come nel Sudafrica razzista ma che la principale minoranza in Israele è rappresentata alla Knesset da più partiti, che uno di questi fa parte della coalizione al governo e che giudici arabi siedono alla Corte suprema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE