Noi alleati siamo pronti a una eventuale vittoria dell'Ucraina? Appunti

L’idea delle “concessioni” è trasformata dalle conquiste. Il rapporto dell'Europa con una Kyiv che non sarà più la stessa, non solo militarmente

Se ancora qualcuno ha dei dubbi su quanto sia stato sbagliato il calcolo espansionistico e genocidiario di Vladimir Putin in Ucraina, ora ci sono gli abbracci. Gli abitanti delle città riconquistate dall’esercito ucraino, in una delle controffensive più rapide ed efficaci della storia moderna, vanno incontro ai soldati liberatori e li abbracciano. Sorridono e abbracciano e piangono e riabbracciano. E appena finisce uno, inizia un altro: una catena di gratitudine. Queste sono terre che hanno sempre amato i russi, a volte preferendoli al governo centrale ucraino; queste sono le terre in cui i consiglieri di Putin hanno fatto per anni la loro operazione “cuore e menti” e, pensandola conclusa, hanno detto al capo: ci accoglieranno con calore. Queste sono le terre che, secondo Mosca, si sarebbero consegnate facilmente, pronte, addirittura contente, della sottomissione. Invece ora, dopo aver conosciuto da vicino l’occupazione russa, senza dire una parola (la diranno, e scopriremo altri orrori) vanno ad abbracciare i soldati ucraini che issano la bandiera azzurro-gialla e strappano i cartelloni russi.