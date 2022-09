Il make up di Akesson all'estrema destra svedese ci ricorda qualcuno

In qualsiasi nazione al mondo esiste un posto, una città che rompe un tabù politico, che sdogana, normalizza un partito fino a quel momento considerato impresentabile. In Svezia è la cittadina balneare di Sölvesborg, luogo di nascita di Jimmie Akesson, leader dei Democratici svedesi (Ds). A Sölvesborg il partito di Akesson ha vinto nel 2018 e da allora, il leader di questo gruppo controverso ha cercato di farne una vetrina delle sue politiche, affidando la gestione alla sua ex compagna, Louise Erixon, sindaco di Sölvesborg. Per Akesson era importante che gli svedesi vedessero ciò che accadeva nella cittadina meridionale e, mentre le statistiche della polizia indicavano un aumento dei crimini nel paese e la paura degli scontri di bande di narcotrafficanti era sempre più forte, chiedessero: ma perché non possiamo fare come a Sölvesborg, dove c’è il divieto di mendicare e ci sono guardie per la sicurezza in giro per la città? Il dibattito interno, l’immigrazione, la lotta al crimine sono i temi che dominano la campagna elettorale in Svezia che si chiuderà con le elezioni di domenica 11 settembre. Secondo i sondaggi la sorpresa, prevista, sarà proprio il partito di Akesson, i Democratici svedesi sono pronti a diventare il secondo partito più grande del paese, dopo i Socialdemocratici della premier Magdalena Andersson .

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE