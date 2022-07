Le faide alle isole Svarbald, il nuovo fronte tra Russia e Norvegia

Prima la Lituania, adesso la Norvegia. Dopo aver accusato il governo di Vilnius di aver isolato con un blocco delle merci l’exclave russa di Kaliningrad e aver minacciato rappresaglie, il Cremlino rivolge ora le stesse recriminazioni (e le stesse minacce) anche a Oslo. Il paese scandinavo, si lamenta Mosca, avrebbe bloccato i rifornimenti all’insediamento minerario russo di Barentsburg, nell’arcipelago artico delle Svalbard, amministrato dalla Norvegia.

Vilnius ha fatto notare di aver solo applicato le sanzioni decise dall’Unione europea, fermando il passaggio ferroviario sul proprio territorio di specifici materiali per e da Kaliningrad (mentre rimangono oltretutto attivi i collegamenti aerei e marittimi tra la Russia e la sua exclave incastonata sulle rive del Baltico tra Lituania e Polonia). Allo stesso modo, anche il ministro degli Esteri norvegese, Anniken Huitfeldt, ha spiegato che il suo paese, applicando le sanzioni dell’Ue (che ha adottato pur non facendo parte dei Ventisette) ha soltanto impedito il passaggio di alcune merci che Mosca, invece di inviare direttamente alle Svalbard, voleva far passare su strada attraverso la terraferma norvegese perché fossero poi spedite da lì nelle isole artiche.

