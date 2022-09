Dall'America all'Europa, prove di divorzio dalla Cina

L'Amministrazione Biden sta aumentando le misure per la messa in sicurezza della sua produzione tecnologica interna. Il vicecancelliere Robert Habeck vuole iniziare un lento e graduale processo di “diversificazione” degli investimenti da spostare verso partner “più affidabili”

Il ministero dell’Economia tedesco sta studiando un pacchetto di misure per limitare la sua dipendenza economica dalla Cina. La notizia, pubblicata l’altro ieri da Reuters che citava alcune fonti anonime, ha provocato qualche ora dopo la reazione del ministero degli Esteri cinese, che ha fatto sapere: “Ci auguriamo che la Germania adotti una politica razionale e pratica, invece di darsi la zappa sui piedi”. E’ stata la guerra della Russia in Ucraina ad aver accelerato il processo di allontanamento della Cina dalla coalizione occidentale e dal mercato globalizzato. La dipendenza dei paesi europei e di gran parte degli alleati asiatici dall’energia russa è un tema da tempo dibattuto, ma di recente è diventata sempre più urgente anche la sfida posta da una futura dipendenza dalla Cina, con la quale il settore più critico non è quello energetico, ma quello tecnologico. L’America sta aumentando le misure per la messa in sicurezza della sua produzione interna: nei giorni scorsi l’Amministrazione Biden ha deciso di rimandare ancora una volta la decisione sull’eliminazione dei dazi imposti da Trump sulle importazioni dalla Cina nel periodo più intenso della guerra commerciale tra Washington e Pechino. Allo stesso tempo il governo americano ha intensificato il processo di separazione economica dalla Cina nel settore tecnologico made in Usa.