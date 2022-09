La guerra di Putin ha cambiato il potere nell'Unione europea

Bruxelles. La decisione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea martedì di sospendere l’accordo di facilitazione dei visti con la Russia costituisce una vittoria per il gruppo di paesi dell’est e del nord che aveva proposto di chiudere le porte ai turisti russi. Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Finlandia e Repubblica ceca avrebbero voluto vietare tutti i visti turistici, ma si sono scontrati con l’opposizione, oltre che dei soliti sospetti filorussi (Ungheria, Grecia e Cipro), anche di Germania e Francia. Tuttavia il duo franco-tedesco ha dovuto fare importanti concessioni e accettare un’intesa che, nei fatti, si avvicina a un divieto. In futuro in Russia sarà molto più complicato, lungo e costoso ottenere un visto per entrare nell’Ue. Inoltre Estonia, Lituania, Lettonia e Finlandia potranno vietare l'ingresso ai russi anche se in possesso di regolare visto Schengen rilasciato da un altro stato membro, sulla base di ragioni di sicurezza nazionale.

