Perché il fantasma di Gorbaciov tiene sveglio Xi Jinping

“Mio padre pensava che Gorbaciov fosse un idiota”. Lo disse Deng Zhifang, il figlio del presidente cinese Deng Xiaoping, al suo biografo americano Ezra Vogel. Per molto tempo, tra gli osservatori di Mosca e Pechino, si parlò dei due modelli: quello della trasformazione con la forza delle idee, che aveva in mente l’ultimo leader dell’Unione sovietica, e la stabilità rassicurante che prometteva l’uso della forza, il modello cinese. Michail Gorbaciov visitò Pechino nel maggio del 1989, e fu un viaggio storico perché avrebbe dovuto sancire la fine delle ostilità tra le due potenze comuniste. Come Gorbaciov, Deng era la grande speranza dell’occidente: le sue riforme avrebbero dovuto portare a una progressiva apertura della Repubblica popolare cinese. Il summit sino-sovietico si svolse a metà maggio, e poco più di quindici giorni dopo la leadership di Pechino inviò i carri armati a reprimere le proteste a Piazza Tiananmen. Era lo scontro finale tra due modelli di socialismo: anche Gorbaciov pensava che Deng fosse un idiota. Secondo la narrazione russa dopo quella visita a Pechino disse: “Non voglio che la Piazza rossa si trasformi in una Piazza Tiananmen”. All’Urss non serviva un “mandato celeste”, come al Partito comunista cinese, per giustificare l’uso della forza bruta sui cittadini, e nemmeno le riforme autoritarie. Dopo decenni di ostilità, le strade di Russia e Cina si intersecano brevemente in quella primavera del 1989, e proseguirono poi su direttrici quasi opposte. Il crollo dell’Unione sovietica, da Pechino, è di fatto la dimostrazione che avesse ragione Deng su Gorbaciov, e non il contrario.

