Come vivono i giovani talebani, così diversi da quelli anziani

“Faccio il talebano e non credo in Dio”, ci dice Hayat. Le motivazioni dei ragazzi del regime afghano

Kabul. A Kabul i talebani sono ovunque. Ci sono quelli prepotenti che si godono il potere e quelli che perdono tempo in giro; quelli che stanno ai check point armati fino ai denti e quelli che dormono sopra ai blindati, senza scarpe, con le gambe sulla mitragliatrice. Sono quasi tutti giovani sotto i trent’anni. E, soprattutto, al di là dell’immagine monolitica, sono tutti diversi. Ci sono quelli che ci credono, i duri e puri. Provengono in larga parte dal sud, sono cresciuti in una cultura tradizionale e istruiti nelle scuole coraniche. Ma c’è anche chi è diventato talebano per convenienza o per avere un lavoro. C’è poi il talebano beatnik o l’intellettuale che addirittura si dichiara senza Dio.