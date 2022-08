In Iraq, Muqtada al Sadr si ritira e i suoi assaltano le istituzioni

Lunedì sono bastati pochi minuti e dopo l’annuncio delle dimissioni di Muqtada al Sadr da ogni carica politica migliaia di suoi sostenitori sono scesi in strada in tutto l’Iraq dando inizio a scontri violenti con l’esercito. Il bilancio provvisorio è di 12 morti e qualche decina di feriti. A Baghdad, i sadristi hanno assaltato la Green Zone – il quartiere delle istituzioni – e nonostante manifestassero già da giorni all’esterno del Parlamento, stavolta hanno occupato per qualche ora anche un palazzo governativo. Alcune decine di loro si sono fatte ritrarre in alcuni video mentre facevano il bagno nella piscina della residenza. La spensieratezza con cui migliaia di persone, soprattutto giovani provenienti dalle classi più povere, hanno preso le strade di Baghdad – ma anche di altre città, soprattutto Bassora, a sud – è stata ridimensionata con la forza dall’intervento dell’esercito iracheno. Nella capitale i colpi di armi da fuoco si sono uditi per ore, con incendi e nuvole di fumo che si sollevavano subito fuori dalla Green Zone. In tutto il paese è stato imposto il coprifuoco. Il premier ad interim, Mustafa al Kadhimi, ha implorato Sadr di intervenire come aveva già fatto altre volte in passato, convincendo i suoi sostenitori a fare ritorno alle loro case. Stavolta però, il leader sciita potrebbe lasciare che gli eventi facciano il loro corso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE