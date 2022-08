La Turchia colpisce soldati di Assad nel nord della Siria

L’errore nato da un piano di Putin per Erdogan, che vuole creare una cintura sunnita in ottica anti curda

Nella notte di martedì, a ovest di Kobani, nel nord della Siria, una postazione siriana è finita per tre volte sotto il fuoco di droni turchi. Nell’attacco sono morti un numero imprecisato di soldati delle forze di Assad che presidiavano l’area a nordest dell’Eufrate, non ancora sotto il controllo di Ankara. L’Osservatorio siriano per i diritti umani parla di 11 soldati di Damasco uccisi. Fonti curde sostengono che i morti tra le forze di Assad siano 22. Tutto questo avviene mentre ad Ankara si lavora per un riavvicinamento a Damasco, cosa fortemente perseguita da Mosca. Al momento non è chiaro come la postazione siriana sia finita nel mirino di Ankara poiché il vero obiettivo turco sono le forze curde di quell’area.