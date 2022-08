Il Papa non può rincorrere Kirill

Il Papa col ginocchio malconcio aveva dato massima disponibilità a incontrare il Patriarca di Mosca, Kirill, confermando anche l’impegnativa trasferta in Kazakistan di metà settembre in occasione del Congresso dei leader religiosi mondiali. Quale opportunità migliore, s’era pensato, per un vis-à-vis tra i due, in campo neutro anche se più vicino alla Russia che all’occidente filoucraino. Invece, da Mosca è arrivato il no. All’ultimo momento, con una dichiarazione che neppure concede spazio alle classiche scuse diplomatiche a giustificazione del cambiamento di programmi, Kirill ha fatto sapere che lui in Kazakistan non metterà piede. Lasciando così Francesco da solo. Non sono state ipotizzate nuove date. E’ chiaro che tra le parti i rapporti siano tesi, sia per la ripetuta condanna papale dell’invasione russa sia perché da Roma Bergoglio non s’è fatto troppi scrupoli a definire pubblicamente e a mezzo stampa Kirill “chierichetto di stato”. Il che, come facilmente intuibile, non è un complimento né l’espressione della cortesia che ci si attenderebbe in questi casi.

