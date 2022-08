Così i missili e il regime di Kim Jong Un infiammano il 38° parallelo

In questi giorni in Corea del nord c’è parecchio da festeggiare. Il leader Kim Jong Un ha annunciato la “vittoria” della popolazione contro il virus Sars-Cov-2, che secondo le autorità nordcoreane ha circolato nel paese soltanto per tre mesi. La parola “vittoria”, naturalmente, ha un significato preciso perché secondo la propaganda ufficiale a mandare il virus al Nord sono stati i nemici del Sud, che a questo punto risultano battuti nel loro tentativo di usare l’epidemia come un’arma. La leadership di Pyongyang deve poi festeggiare la riapertura dei canali di business con la Cina: secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane cinesi analizzati da NkNews, a luglio la Corea del nord ha importato merci dalla Cina per un valore di 59,7 milioni di dollari, crescendo parecchio dai 19,3 milioni di dollari di giugno.

