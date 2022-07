L'eredità di Shinzo Abe

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, annuncia di voler tentare la riforma della Costituzione pacifista. Le elezioni di domenica hanno fatto raggiungere la supermaggioranza alla coalizione al governo. È davvero la finestra per "normalizzare" le Forze armate?

Due giorni dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe, i giapponesi sono andati al voto e hanno dato ancora più fiducia alla coalizione di governo. L’attentato che ha ucciso Abe venerdì scorso potrebbe aver influenzato il risultato delle elezioni di parte della Camera alta della Dieta, il Parlamento giapponese, sebbene la vittoria dei conservatori e dei partiti di coalizione era abbastanza scontata, così come il leggero aumento dell’affluenza (+2 per cento rispetto alle stesse elezioni del 2019). Ma al di là delle conseguenze dello choc collettivo che è stata la morte improvvisa di uno dei leader più conosciuti del Giappone, quel che conta adesso è l’eredità politica di Shinzo Abe e la finestra di opportunità per le riforme consegnata nelle mani dell’attuale primo ministro Fumio Kishida.