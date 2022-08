Brutti risultati per i sovranisti polacchi

Fino a pochi giorni fa l’economia polacca aveva dimostrato tutta la sua resilienza, nel primo trimestre del 2022 il pil era cresciuto dell’8 per cento rispetto al 7,3 del quarto trimestre del 2021. Il prolungarsi della guerra in Ucraina e le cupe prospettive dell’economia europea hanno messo in discussione le performance del più grande miracolo economico tra i paesi ex comunisti. I primi dati sul secondo trimestre hanno rilevato una contrazione del 2,3 per cento che ha spazzato via i dati positivi del primo.

