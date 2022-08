Perché a Gaza il Jihad islamico è una spina nel fianco per Hamas

L'assenza del principale movimento islamista dai nuovi disordini si spiega anche con la necessità di bilanciare azioni di resistenza con le responsabilità di governo. Meglio non imbarcarsi in un un ennesimo round di combattimenti, è il ragionamento

Di lotta ma anche di governo. Si potrebbe spiegare così, saccheggiando impropriamente da un’antica lingua politica italiana, l’assenza del movimento islamista Hamas dall’ultima crisi armata che ha investito la Striscia di Gaza. Israele venerdì ha lanciato una serie di raid aerei contro obiettivi del piccolo territorio costiero: 360 chilometri quadrati in cui vivono, sotto embargo israeliano ed egiziano dal 2007, 2,3 milioni di palestinesi. Gli attacchi sono stati definiti “preventivi” dai vertici dell’esercito israeliano: avrebbero avuto lo scopo di bloccare la rappresaglia del movimento armato palestinese Jihad islamico, considerato gruppo terroristico da diversi paesi, in risposta all’arresto di alcuni suoi membri in Cisgiordania, tra loro uno dei leader, Bassem al Saadi. Dall’inizio delle ostilità alla tregua, raggiunta domenica, sono state uccise, secondo fonti mediche palestinesi, 44 persone: miliziani e civili. All’operazione israeliana, il Jihad islamico ha risposto con il lancio di centinaia di razzi sul sud di Israele. Gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati dal sistema antimissilistico Iron Dome.