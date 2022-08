“Picchiare il cane”. La risposta cinese a colpi di propaganda e nazionalismo contro Taiwan

Alla vigilia del Ventesimo congresso in cui si appresta a ricevere il terzo mandato, Xi Jinping offre alla nazione uno show di forza in risposta alla visita di Pelosi

Roma. La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha lasciato Taipei mercoledì, ma la risposta concreta di Pechino è arrivata il giorno dopo. Ieri a mezzogiorno l’Esercito popolare di liberazione (Epl) cinese ha dato il via alle più grandi esercitazioni militari nei mari intorno a Taiwan, avvicinandosi ancora di più all’isola rispetto alle esercitazioni dell’ultima crisi dello Stretto – la terza – nel 1995-1996. Pelosi durante il suo incontro con la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha detto che “il mondo sta affrontando la scelta tra democrazia e autocrazia”, e Xi Jinping, che vede le divergenze con Taipei come una questione interna, in questi giorni ha rincarato la dose di nazionalismo in patria per “salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale dell’unica Cina”.