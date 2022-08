Pelosi riparte e la Cina circonda Taiwan. Ma la vera punizione è economica

Bangkok. Nella prima visita di un alto funzionario americano a Taiwan degli ultimi venticinque anni, Nancy Pelosi ha fatto tutto quello che poteva infastidire di più Pechino. E’ andata allo Yuan legislativo, il Parlamento taiwanese che per Pechino rappresenta la pericolosità dell’idea di democrazia che potrebbe mettere in discussione l’autorità del Partito unico. Lì Pelosi ha parlato di “sostegno bipartisan” da parte del Congresso americano nei confronti di Taiwan, la cui storia “è un’ispirazione per chiunque ami la libertà”. Durante la sua visita nell’isola de facto autonoma, ma che la Repubblica popolare rivendica, la speaker della Camera ha incontrato anche la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, che l’ha insignita dell’Ordine della Nuvola di buon auspicio – il massimo riconoscimento civile della Repubblica di Cina, cioè Taiwan. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, mercoledì in un comunicato ha definito la mossa di Pelosi una “completa farsa” e poi ha minacciato: “Chi gioca con il fuoco si brucia”.

