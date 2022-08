Così la Cia ha ucciso al Zawhairi, l'erede di Osama Bin Laden

Il capo di al Qaida è stato ucciso a Kabul, nella casa in cui viveva e che non lasciava mai. Aveva un rapporto molto stretto con i talebani al potere in Afghanistan. I quali ora dicono che sono stati violati gli accordi di Doha, unico ostaggio americano ancora nelle mani dei talebani

Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ucciso Ayman al Zawahiri, il leader di al Qaida e uno dei terroristi più ricercati al mondo che, insieme al fondatore del gruppo Osama bin Laden, ha supervisionato gli attacchi dell'11 settembre 2001. Zawahiri è stato ucciso da un drone della Cia a Kabul, nel fine settimana.

Quando le forze americane si sono ritirate dall'Afghanistan lo scorso agosto, molti dell'Amministrazione Biden dicevanoche avrebbero mantenuto la capacità di effettuare attacchi "over-the-horizon" contro le forze terroristiche all'interno dell'Afghanistan. L'attacco contro Zawahiri è la prima operazione di controterrorismo dal ritiro.

Parlando in diretta tv da un balcone della Casa Bianca, Biden ha annunciato che giorni fa aveva autorizzato un attacco per uccidere Zawahiri. "E' stata fatta giustizia e questo leader terrorista non c'è più", ha detto Biden. L'attacco è avvenuto alle 4.48 della notte tra sabato e domenica, secondo un funzionario dell'Amministrazione che ha informato i giornalisti sull'operazione. Un drone ha sparato due missili Hellfire contro Zawahiri mentre saliva sul balcone di una casa a Kabul, dove viveva con i membri della sua famiglia.

Una forte esplosione è stata udita nel quartiere di Shirpur, nel centro di Kabul. Il quartiere, da tempo un'area abbandonata di proprietà del ministero della Difesa afghano, negli ultimi anni è stato trasformato in un'esclusiva zona residenziale di grandi case e ville, con alti funzionari afghani e persone facoltose.

L'intelligence ha rintracciato Zawahiri nel rifugio e ci ha messo mesi per confermare la sua identità e delineare il suo "stile di vita", tracciandone movimenti e comportamento. Il personale dell'intelligence ha anche costruito un modello della casa, che è stato utilizzato per informare Biden su come un attacco potesse essere effettuato in modo da ridurre le possibilità di uccidere altri occupanti o civili: secondo l'ntelligence Zawahiri è stata l'unica persona uccisa nell'attacco.

"Gli Stati Uniti continuano a dimostrare la loro determinazione e la loro capacità di difendere gli americani da coloro che cercano di far loro del male", ha detto Biden, chiarendo "ancora una volta che non importa quanto tempo ci vorrà, non importa come vi nascondete... gli Stati Uniti vi troveranno e vi cercheranno".

La Sicurezza nazionale è stata informata all'inizio di aprile della possibilità che Zawahiri vivesse nella casa, che non lasciava mai. Biden ha ricevuto aggiornamenti per tutto maggio e giugno e il primo luglio è stato informato nella Situation Room della Casa Bianca dai principali consiglieri, tra cui il direttore della Cia William J. Burns, il direttore dell'Intelligence nazionale Avril Haines, il direttore del Centro nazionale antiterrorismo Christine Abizaid e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Il presidente si è incontrato nuovamente con i suoi principali consiglieri il 25 luglio e ha continuato a fare pressione sulle agenzie di intelligence su come avevano pianificato di condurre un attacco con il minimo di vittime civili.

Anche i leader della fazione talebana Haqqani erano a conoscenza del fatto che Zawahiri vivesse nella casa e hanno preso provvedimenti dopo l'attacco per nascondere la sua presenza, definendo la presenza del leader terrorista a Kabul una violazione dell'accordo di Doha firmato tra gli Stati Uniti e i Ttlebani nel 2020. L'accordo che ha portato al ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan prevedeva l'impegno dei talebani a non permettere a gruppi terroristici nternazionali di operare sul loro territorio e a rompere ogni rapporto con questi gruppi. Mentre lo Stato islamico è cresciuto all'interno dell'Afghanistan e ha rivendicato frequenti attacchi contro i talebani e obiettivi civili, al Qaida sembra mantenere un forte rapporto con il governo talebano.

Zabihullah Mujahid, il principale portavoce dei Talebani, ha confermato l'attacco del drone alle prime ore di martedì, affermando che era stato "effettuato da aerei statunitensi senza pilota" e che aveva "colpito una casa residenziale nell'area di Shirpur di Kabul", un quartiere residenziale di massima sicurezza in cui vivono molti alti esponenti talebani. In un tweet e in una dichiarazione online, Mujahid ha affermato che il governo talebano ha "condannato con forza l'attacco", definendolo una "violazione delle norme internazionali e dell'accordo di pace di Doha".

Zawahiri, il cui volto era familiare a milioni di americani grazie ai video contro gli Stati Uniti, ha svolto un ruolo importante nel trasformare al Qaida in un'organizzazione terroristica più letale e ambiziosa, secondo molti degli investigatori che hanno dato la caccia alla sua leadership per decenni. Secondo gli analisti, fondendo la sua organizzazione egiziana con quella di Bin Laden, il gruppo è diventato un'organizzazione terroristica molto più pericolosa e globale. Zawahiri è stato incriminato per gli attentati alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania nel 1998, attacchi che hanno evidenziato per la prima volta la crescente minaccia di al Qaida. Sia Bin Laden che Zawahiri sono fuggiti dalle forze statunitensi in Afghanistan alla fine del 2001, dopo gli attentati dell'11 settembre, e la posizione di Zawahiri è stata a lungo un mistero. Bin Laden è stato ucciso in un raid delle forze statunitensi in Pakistan nel 2011.

Dopo la morte di Bin Laden, Zawahiri è diventato il leader di al Qaida, ma era un uomo braccato a capo di un'organizzazione decimata. Senza il fedele seguito di Bin Laden, Zawahiri ha cercato di comandare gruppi terroristici lontani che spesso ignoravano i suoi decreti e rifiutavano i suoi consigli. In particolare, è stato messo in ombra dall'ascesa dello Stato Islamico e dal suo sanguinoso dominio per diversi anni su parti della Siria e dell'Iraq. Ma con la cattura o l'uccisione di gran parte della leadership originaria del gruppo, Zawahiri era forse il ricordo più visibile della eredità di al Qaida.

In un rapporto pubblicato il mese scorso, gli analisti delle Nazioni Unite hanno affermato che Zawahiri era "vivo e comunicava liberamente con messaggi video regolari che forniscono una prova quasi attuale della sua esistenza". Hanno notato che il suo "maggiore benessere e la sua capacità di comunicare" hanno coinciso con la conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani lo scorso anno. "Al Qaida non è considerata una minaccia internazionale immediata dal suo rifugio sicuro in Afghanistan perché non ha una capacità operativa esterna" da lì, "e non vuole attualmente causare ai talebani difficoltà o imbarazzo a livello internazionale", si legge nel rapporto.

Sia le Nazioni Unite sia i servizi segreti americani pensano che la minaccia operativa di al Qaida sia ora concentrata nei suoi affiliati africani e mediorientali. "Al Qaidaprobabilmente valuterà la sua capacità di operare in Afghanistan sotto le restrizioni dei talebani e si concentrerà sul mantenimento del suo rifugio sicuro prima di cercare di condurre o sostenere operazioni esterne dall'Afghanistan", ha valutato quest'anno l'Office of the Director of National Intelligence.

Un ex membro di al Qaida che in seguito si è unito allo Stato islamico ha minimizzato il significato della morte di Zawahiri, notando che negli ultimi anni era poco visibile. "Sono sicuro che Biden cercherà di farlo sembrare qualcosa di grande, ma in realtà non è affatto significativo per noi", ha detto il membro dello Stato islamico: "Ayman al Zawahiri è diventato l'emiro dopo Bin Laden e ora è uno shaheed, un martire. E questo è tutto per noi. La domanda importante è: chi diventerà ora il nuovo leader?".

Sulla scia dell'attacco a Zawahiri, l'Amministrazione ha avvertito i talebani di non intraprendere alcuna azione che possa danneggiare Mark Frerichs, un ingegnere americano di 60 anni e veterano della Marina, rapito in Afghanistan nel gennaio 2020. Si ritiene che l'unico ostaggio americano rimasto in Afghanistan sia stato catturato dalla rete Haqqani, una fazione talebana che durante la guerra in Afghanistan aveva sede nella provincia di Khost, vicino al confine con il Pakistan, e nel Pakistan stesso. Il suo leader, Sirajuddin Haqqani, è ora ministro dell'Interno del governo talebano di Kabul. I talebani hanno negato di essere a conoscenza della posizione di Frerichs. Direttore di una società appaltatrice chiamata International Logistical Support, si era recato in Afghanistan numerose volte durante la presenza militare statunitense. Nel maggio 2020, l'FBI ha offerto una ricompensa di 1 milione di dollari per informazioni che portassero al suo rilascio o al suo salvataggio.

