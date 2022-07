Gli stati del No. Alle origini della schiavitù in America

Per molti Henry Morton Stanley è stato un celebre esploratore inglese. In realtà, a causa della fuga dalla sua difficilissima infanzia gallese, appartiene molto di più agli Stati Uniti d’America che all’Inghilterra, anche se, lo sanno tutti, la sua vita è stata consacrata all’Africa. L’approccio di Mr. Stanley alle grandi esplorazioni è sempre stato legato ai fiumi, d’altro canto il Nilo e, ancor più, il Congo continuano ancora a essere strettamente associati a lui. Ai giorni nostri la sua abilità nell’esplorare il vero cuore d’un continente potrebbe essere molto utile, sia per la sua attitudine a percorrere i grandi fiumi, sia per la conoscenza approfondita degli Stati Uniti d’America, che aveva percorso in lungo e in largo. Perché per raggiungere il vero centro nevralgico degli Stati Uniti odierni è necessaria la curiosità d’un esploratore, che abbia il coraggio di oltrepassare il giusto, ma semplice concetto che “non esiste un’unica immagine dell’America. Ogni luogo che si raggiunge è un’America differente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE