“La Corte suprema potrebbe cancellare anche le nozze gay”, dice il giurista Vermeule

Secondo Adrian Vermeule, professore di diritto costituzionale ad Harvard e che ha lavorato per Antonin Scalia alla Corte suprema, la rivoluzione della Corte suprema potrebbe non fermarsi allo smantellamento della Roe vs. Wade sull’aborto, come vanno denunciando i liberal che accusano la Corte di aver messo in discussione mezzo secolo di giurisprudenza. E, parlando con il Foglio, Vermeule cita l’opinione del giudice Samuel Alito nella sentenza del 2015 a favore del matrimonio gay, la Obergefell v. Hodges. Sia l’opinione di maggioranza di Alito nel caso Roe, sia il suo dissenso nel caso Obergefell, si basano sulla tradizione di una precedente decisione, Washington v. Glucksberg, che ha respinto il diritto costituzionale al suicidio assistito. “La logica di Glucksberg metterebbe in pericolo tutta una serie di diritti precedentemente riconosciuti” dice Vermeule. “Sostituite nella sentenza Alito ‘aborto’ con ‘matrimonio dello stesso sesso’ e avrete: ‘Fino all’ultima parte del XX secolo, non c’era supporto nella legge americana per un diritto costituzionale di ottenere un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nessuna disposizione costituzionale statale aveva riconosciuto tale diritto’”.

