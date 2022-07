La bandiera europea a Kyiv, la volontà di vincere e la fotografia geopolitica con il filtro dell'ottimismo

Milano. La bandiera europea è stata portata ieri dentro al Parlamento ucraino riunito in plenaria, mentre i deputati ritmavano un applauso che pareva una marcia e mentre arrivavano le notizie degli attacchi notturni dei russi sui civili, nel sud, la rappresaglia contro la conquista ucraina dell’Isola dei serpenti. Il percorso dell’Ucraina diverge sempre più da quello della Russia: la prima si difende come può e s’avvicina alla sua aspirazione occidentale un passo via l’altro, la seconda colpisce e bombarda e mente, tutto insieme, ogni giorno, con violenza indiscriminata. E la guerra si fa lunga, anche se nessuno lo vuole, non chi combatte, non i diplomatici, nemmeno Vladimir Putin, perché per quanto compensi l’isolamento con la brutalità il tempo non è più nemmeno dalla sua parte. I commentatori e la diplomazia internazionali si stanno chiedendo non solo quanto durerà ancora la guerra, ma anche cosa la farà finire – l’endgame.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE