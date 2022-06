L'Italygate al Congresso riporta a galla teorie spaventose e l'ex grillina Cunial

Complotto da ridere, se non facesse paura. Durante le audizioni per l'assalto al Congresso americano del sei gennaio è stato confermato che Trump fece indagare sui satelliti manipolati dall'Italia per svantaggiarlo nelle elezioni

A volte guardiamo al complottismo come a un fenomeno antropologico da studiare, quasi divertiti e con distacco. Ma le conseguenze di certe dinamiche, una volta innescate, sono imprevedibili e pericolose, e dovremmo sempre tenerlo a mente. L’internazionale populista, che ha sfruttato e appoggiato i gruppi complottisti, di recente ha iniziato a disfarsi e a sgretolarsi di fronte alla realtà, ma è proprio questo il momento in cui si dovrebbe riflettere sulla dinamica, su quel che sarebbe potuto accadere, e su quel che in effetti è accaduto. Lo abbiamo visto durante la pandemia, quanti danni hanno fatto i leader politici che si lasciavano convincere da certe tesi antiscientifiche. Lo stiamo vedendo adesso, in America, dove è finita la prima parte delle audizioni pubbliche della commissione d’inchiesta della Camera, quella che da più di un anno sta indagando sull’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente Donald Trump si sarebbe attaccato a qualunque teoria pur di dimostrare, in qualche modo, che le elezioni gli erano state rubate nonostante tutto. E’ così che entrò in gioco – ad altissimi livelli – la teoria del complotto nota come “Italygate”, che circolava molto tra i membri di QAnon.