Nell'Andalusia degli eccessi la sfida elettorale è tutta a destra

Le elezioni amministrative di domenica 19 giugno in Andalusia si giocano sull’eccesso. Eccesso di moderazione e di self confidence da parte del Partito popolare di centrodestra, che, dopo aver interrotto nel 2018 un quarantennale monopolio socialista nella Regione, vuole ora confermarsi come il nuovo partito istituzionale dell’Andalusia. Ed eccesso di istrionismo e di volontà di assalto alla Bastiglia da parte della destra sovranista di Vox. La sfida è tutta interna alla destra, moderata ed estrema. I socialisti, che arriveranno secondi, stanno a guardare; la sinistra radicale, dopo una lite tra Podemos e gli Anticapitalistas, è divisa in due liste diverse; i liberali di Ciudadanos lottano per non scomparire.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE