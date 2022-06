Zelensky: "È stata una giornata storica. Grazie ai quattro paesi europei"

“Sono d’accordo sul fatto che la fine della guerra e la pace per l’Ucraina devono essere esattamente come li vede l’Ucraina. Come li vede la nostra gente”: con queste parole, nell’ormai consueto discorso diffuso sui social, il leader ucraino Zelensky ha rilanciato le parole di Draghi, Macron e Scholz che ieri si sono recati a Kyiv per mostrare una volta ancora il supporto all'Ucraina. I leader europei hanno ribadito che la pace, quando arriverà, dovrà essere alle condizioni ucraine.

Zelensky ha anche ringraziato i Draghi, Scholz e Macron per il forte appoggio all’entrata di Kyiv nell’Unione europea: “Nel nostro cammino verso l’Ue sentiamo forte il supporto dei quattro paesi europei: Italia, Francia, Germania e Romania”. Status di candidato che per Draghi ha rappresentato “il messaggio più importante della nostra visita. L'Italia sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo. Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo”.