Draghi a Kyiv. La conferenza stampa in diretta

Il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono a Kyiv per la loro prima visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. “Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo. Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo”, ha dichiarato Draghi nella conferenza stampa a Kyiv con il presidente ucraino e gli altri leader europei.

