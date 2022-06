La vittoria di Carole Cadwalladr

La giornalista inglese batte in tribunale il multimilionario Arron Banks agguerito difensore della Brexit: al centro dell'inchiesta l'accusa di diffamazione da parte del ricco magnate per i suoi rapporti con il governo russo.

La giornalista britannica Carole Cadwalladr ha vinto la battaglia legale che dura da tre anni contro il multimilionario Arron Banks, uno dei fondatori della campagna Leave.eu a favore della Brexit (con un contributo pari a poco più di 9 milioni di euro) e un sostenitore dell’indipendentista antieuropeo Nigel Farage. Banks aveva accusato di diffamazione la Cadwalladr, che scrive sull’Observer e sul Guardian e che aveva rivelato lo scandalo di Cambridge Analytica, perché in un Ted talk e in un tweet lei lo aveva accusato di aver mentito sulla sua relazione con la Russia e sui suoi incontri con emissari russi. In particolare la frase contestata era: “E non mi avventuro nemmeno nelle bugie che Arron Banks ha detto riguardo al suo legame segreto con il governo russo”. Le indagini sui fondi elettorali non avevano evidenziato alcuna violazione né sono stati trovati collegamenti diretti finanziari tra Banks ed entità russe, quindi il magnate aveva deciso di denunciare la Cadwalladr perché con le sue parole gli aveva inflitto danni reputazionali enormi, alludendo a passaggi di fondi non dimostrati.