Da Nixon a Trump, un parallelismo tra due aspiranti autocrati

Il presidente George Washington, nel suo celebre discorso di commiato del 1796, avvertì che la democrazia americana era fragile. “Uomini astuti, ambiziosi e privi di princìpi saranno in grado di sovvertire il potere del popolo e di usurpare per loro stessi le redini del governo”, avvertì. Due dei suoi successori – Richard Nixon e Donald Trump – dimostrano la genialità sconvolgente e la lungimiranza del nostro primo presidente.

Come giornalisti, abbiamo studiato Nixon e scritto di lui per quasi mezzo secolo, durante il quale abbiamo creduto con convinzione che l’America non avrebbe mai più avuto un presidente che calpestasse l’interesse nazionale e minasse la democrazia attraverso il perseguimento di interessi personali e politici.

