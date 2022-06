Il governo dell'Estonia è in crisi per il pressing dei partiti legati alle galassie putiniane

Bruxelles. La premier dell’Estonia, Kaja Kallas, è diventata il volto del sostegno europeo all’Ucraina nella guerra contro Vladimir Putin e uno dei leader più apprezzati nell’alleanza occidentale per le sue scelte coraggiose per rispondere alla Russia. Ma la permanenza di Kallas alla testa del piccolo paese baltico è messa in discussione da una manovra politica i cui fili, secondo alcuni osservatori, arrivano fino a Mosca. Kallas, leader del Partito riformatore, oggi ha messo fine al governo di coalizione con un’altra formazione della famiglia liberale, il Partito di Centro, guidato dall’ex primo ministro Jüri Ratas. I sette ministri del Centro sono stati licenziati e Kallas ha annunciato negoziati con il Partito socialdemocratico e i conservatori di Isamaa. “L’Estonia, ora più che mai, ha bisogno di un governo che funzioni sulla base di valori comuni. La situazione di sicurezza in Europa non mi dà alcuna possibilità di continuare a cooperare con il Centro, che è incapace di mettere gli interessi dell’Estonia sopra quelli del partito e delle sue varie fazioni”, ha spiegato Kallas, aprendo la crisi di governo. “Molti estoni, me compreso, temono che attori politici che condividono gli interessi del Cremlino stiano tentando di impossessarsi del governo estone”, ha spiegato su Twitter lo scrittore e studioso estone Rein Raud.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE