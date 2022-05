Javelin non perdona: l'arma simbolo della guerra in Ucraina

L'iconico lanciamissili a spalla, prodotto da Lockheed Martin e Raytheon, è stato fondamentale per distruggere le colonne di carri armati russi. Come funziona e perchè è così letale

L’invasione russa dell’Ucraina è probabilmente la prima guerra di cui alcuni aspetti, alcuni episodi e soprattutto alcune armi sono diventati meme. Per il drone di fabbricazione turca Bayraktar, usato per girare infiniti video di incaute postazioni russe bombardate e distrutte dall’alto, gli ucraini hanno composto una canzone goliardica – piuttosto orecchiabile, peraltro – che è diventata virale. I trattori degli agricoltori ucraini che portano via i carri armati abbandonati dell’esercito russo sono diventati famosi e applauditi. Ma nessun’arma è stata celebrata ed è diventata virale quanto il Javelin, il missile anticarro che è diventato il simbolo dell’esercito ucraino, e della sua eccezionale resistenza.