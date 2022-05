Perché l'islam ha un problema con le donne

Saman somiglia alle sue coetanee, figlie di genitori pakistani o marocchini, egiziani o bengalesi, di solito appartenenti a famiglie di religione islamica, che vorrebbero vivere all’occidentale, come le giovani italiane, e proprio per questo sono costrette a scontrarsi quotidianamente con i divieti e le prescrizioni imposte dai familiari. La domanda scomoda, allora, è la seguente: quante sono le Saman senza nome, e senza protezione, che vivono da recluse tra le mura domestiche? Quante sono le Saman senza nome che abitano come anime clandestine i nostri quartieri, a pochi passi da noi? Le vediamo camminare in strada e le riconosciamo dal velo o dallo sguardo vigile della madre che non le perde d’occhio un istante, e tutto appare normale mentre queste ragazze vengono private del diritto di andare a scuola, uscire con gli amici, indossare un paio di jeans, fidanzarsi perché innamorate e non per un’imposizione familiare. […]



