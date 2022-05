L'antisemitismo non è più solo appannaggio dell'estrema destra

In Germania circa un quarto dei musulmani prova antipatia nei confronti degli ebrei, in Francia il 15 per cento. Lo studio dell’American Jewish Committee e Ifop

In Germania come in Francia l’antisemitismo persiste e non è più appannaggio dell’estrema destra. Questa è la lezione principale di un sondaggio intitolato “Antisemitismo nell’opinione pubblica francese e tedesca”, condotto dall’American Jewish Committee e dall’Ifop, uno dei maggiori centri di ricerca e sondaggi di Parigi. Secondo Simone Rodan-Benzaquen, direttrice dell’American Jewish Committee in Francia, “le minoranze musulmane costituiscono in entrambi i paesi le fasce di popolazione più porose alle idee antisemite. L’antisemitismo è cambiato in Germania”. Allo stesso tempo, Nancy Faeser, ministro dell’Interno tedesco, si è detta “molto preoccupata per il massiccio aumento del numero di crimini antisemiti”.